Ambiente: Unicredit partecipa all’iniziativa dell’Earth Hour per il 17mo anno consecutivo (2)

- Fiona Melrose, Head of Group Strategy and ESG at UniCredit, ha dichiarato: "Partecipiamo ogni anno all'Eath Hour perché sappiamo che, organizzazioni come la nostra, devono dare l'esempio nell'intraprendere azioni contro il cambiamento climatico e l’impoverimento delle risorse naturali. Il nostro impegno verso le nostre comunità, le nostre persone e il nostro pianeta va ben oltre la semplice spunta di una casella: i principi Esg rappresentano uno dei cinque imperativi strategici della nostra strategia di lungo termine “UniCredit Unlocked” e ci stiamo impegnando a integrarli in tutto ciò che facciamo. A tal proposito, abbiamo recentemente reso noto il nostro Net Zero Transition Plan, che spiega come includere tali considerazioni in tutte le nostre attività principali, compresa la gestione dell’impronta ambientale”. (segue) (Com)