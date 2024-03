Ambiente: Unicredit partecipa all’iniziativa dell’Earth Hour per il 17mo anno consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit si sta impegnando per ridurre il proprio impatto ambientale diretto e indiretto, svolgendo al contempo un ruolo attivo nella transizione “green” dell'Europa. Dopo aver aderito alla Net Zero Banking Alliance nel 2021, la banca ha fissato gli obiettivi Net Zero al 2030 per le proprie emissioni e al 2050 per il proprio portafoglio di prestiti e investimenti. Ha inoltre stabilito ulteriori obiettivi intermedi al 2030 per ridurre le emissioni finanziate in tre dei settori a maggiore intensità di carbonio del suo portafoglio prestiti: Oil & Gas, Power Generation e Automotive - aggiungendo nel gennaio di quest'anno gli obiettivi per il settore siderurgico. Inoltre, UniCredit sta lavorando per ridurre la propria impronta ambientale acquistando elettricità da fonti rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica delle proprie sedi e dei propri data center, supportando le proprie persone con soluzioni di mobilità sostenibile e rifornendosi da fornitori rispettosi dell’ambiente. Allo stesso tempo, la banca ha ridotto le proprie emissioni di gas serra (Scope 1 e 2, market based)) del 28 per cento rispetto al 2021. Per dimostrare concretamente come i valori Esg siano incorporati in tutte le aree della banca, UniCredit ha anche sottoscritto il Finance for Biodiversity Pledge come prima banca italiana nel 2022. UniCredit - Public Il nostro Integrated Report 2023 descrive in dettaglio come intendiamo creare valore sostenibile nel tempo con l'obiettivo comune di dare alle comunità la possibilità di progredire e come monitoriamo l'impatto delle attività della banca sul Capitale Naturale. (Com)