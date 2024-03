Ucraina: Ukrhydroenerho, centrale idroelettrica di Dnepr ha subito danni critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi della Russia hanno causato danni significativi a due edifici (Hes-1 e Hes-2) della centrale idroelettrica di Dnepr (DniproHes), nella regione di Zaporizhhzia. Lo ha detto Ihor Sirota, presidente della società statale attiva nella produzione di energia idroelettrica, Ukrhydroenerho. "Ad oggi stiamo perdendo la centrale. Hes-2 è in pericolo, non sappiamo in quale volume e con quale potenza sarà in grado di funzionare proprio a causa del colpo", ha spiegato Sirota, citato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Il funzionario ha precisato che uno dei missili russi ha colpito la base dell'edificio. "Quindi Hes-2 è in condizioni critiche, anche Hes-1 ora non funziona", ha detto ancora Sirota. Inoltre, la Procura generale ucraina ha riferito su Telegram che l'attacco russo sferrato in questa regione ha provocato una vittima. (Kiu)