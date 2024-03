Credito: Spagna, Santander destinerà più di 6 miliardi euro in dividendi e riacquisti azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco Santander ha annunciato di voler raggiungere un rendimento del capitale netto del 16 per cento entro il primo trimestre del 2024 e per tale scopo saranno stanziati più di 6 miliardi di euro in dividendi in contanti e riacquisti di azioni. Nel 2023, la banca ha raggiunto risultati record che hanno permesso di assegnare agli azionisti la cifra record di 5,5 miliardi di euro. La presidente, Ana Botin, ha dichiarato che Santander è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi per il 2024, con un buon andamento dei clienti e una crescita prevista del 9 per cento dei ricavi nel primo trimestre. Inoltre, prevede un continuo miglioramento dell'indice di efficienza e un RoTE del 16 per cento per il gruppo. (Spm)