Agricoltura: Lollobrigida, grazie a Italia importanti risultati su revisione Pac, vediamo se ci saranno novità

- Sulla revisione delle regole della Politica agricola comune (Pac), l'Italia ha ottenuto importanti risultati, ma ci si attende qualcosa di positivo dalle conclusioni del vertice europeo in corso a Bruxelles. Lo ha detto il ministro il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, interpellato dai giornalisti nella hall dell'hotel dove alloggia la delegazione italiana a Bruxelles, rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Saremo soddisfatti a chiusura dei lavori, quando leggeremo il testo finale. Per ora dei risultati importanti, specie grazie all'Italia, sono stati ottenuti. Vediamo se nelle ultime consultazioni di stamattina, che saranno dedicate in particolare all'agricoltura, emergerà ancora qualcosa di nuovo e positivo", ha dichiarato Lollobrigida. (Beb)