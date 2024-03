Ambiente: Sala, democrazia deve trovare conferma ogni giorno, non c'è nulla di scontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo insistere ancora di più per migliorare il nostro mondo. Il fatto di vivere in un luogo democratico deve trovare conferma ogni giorno, non c'è nulla di scontato per continuare a essere un riferimento nel Mondo". Lo ha dichiarato Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla prima edizione di "Milano Smart", l'evento dedicato alla rigenerazione urbana. Il mondo, ha proseguito Sala, si divide tra chi pensa che si può continuare così e chi continua ad aprire nuove pagine. La radicalizzazione è tra i giovani che vogliono cambiare tutto e chi ha necessità di più servizi. Abbiamo un obbligo di cambiare per il meglio, alla politica è richiesto coraggio. La materia prima dell'Europa è quella delle idee. La questione ambientale è centrale". (Rem)