Acqua: Palermo (Acea), obiettivo è net zero water

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo è net zero water, ossia utilizzare un litro d’acqua per molteplici utilizzi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, al convegno organizzato da Confindustria “Dall’emergenza all’efficienza idrica”. “E’ come nella transizione green: dovranno nascere dei certificati per l’acqua per arrivare all’equilibrio idrico, specialmente se pensiamo a quanta acqua consuma la transizione digitale”, ha detto Palermo. (Rin)