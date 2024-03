Russia: Cremlino, con coinvolgimento Occidente operazione speciale si è trasformata in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto in Ucraina, l'operazione militare speciale si è trasformata in una guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al quotidiano russo "Argumenty i Fakty". "Siamo in uno stato di guerra. Sì, è iniziata come un'operazione militare speciale, ma quando l'Occidente collettivo è diventato un partecipante a questo (conflitto) dalla parte dell'Ucraina, per noi è già diventata una guerra. Ne sono convinto. E tutti dovrebbero capirlo", ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che la Russia continuerà ad agire per proteggere i suoi cittadini e territori dalle minacce provocate dal potenziale militare dell'Ucraina. Peskov ha sottolineato che la Russia "non può permettere l'esistenza di uno Stato" che ha dichiarato l'intenzione di "usare qualsiasi metodo" per ottenere il controllo sulla Crimea. La cosa principale per il Paese, ha ribadito Peskov, è quello di proteggere le persone soprattutto nelle nuove regioni della Russia (repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nonché regioni di Kherson e Zaporizhzhia) e liberare il territorio "che al momento è di fatto occupato dal regime di Kiev". (Rum)