Clima: Corvaro (Mase), utilizzare anche nucleare per raggiungere obiettivo zero emissioni in 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo ricevuto una lettera dalla Troika (Cop 28, 29 e 30) al fine di seguire di indicazioni ottenute nella Cop28" che "è stato un evento storico per la riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili", ha detto Francesco Corvaro (inviato speciale per il Clima, ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica). "Nel documento finale della Cop28 troviamo una lista di varie tecnologie da utilizzare per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nel 2050", tecnologie che "includono il nucleare e idrogeno. Dobbiamo usare tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione per raggiungere il target dell'Accordo di Parigi", ha aggiunto. (Rin)