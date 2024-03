Lavoro: Cgil, oggi presentazione libro sulla vertenza Roma Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il 2024 è iniziato con la fine dell'odissea delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma Multiservizi. Il loro passaggio come dipendenti di Risorse per Roma segna la chiusura di una vertenza durata vent'anni". Così, in una nota, la Cgil e la Filcams Cgil di Roma e del Lazio. "Abbiamo deciso di raccontare questa storia - aggiunge la nota - e di farne una pubblicazione dal titolo "La grande vertenza, dalla lotta di piazza all'internalizzazione", che sarà presentato oggi, 22 marzo, alle ore 16:30, in Campidoglio nell'Aula Giulio Cesare. All'iniziativa porteranno il loro contributo Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea capitolina, Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil Roma e Lazio, Alessandra Pelliccia, Segretaria Generale della Filcams Cgil Roma e Lazio, Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma, Albino Ruberti, Amministratore Unico Risorse per Roma e le lavoratrici e i lavoratori della ex Roma Multiservizi. A moderare l'iniziativa sarà Marina de Ghantuz Cubbe, giornalista de La Repubblica Roma e che ha curato il volume". (Com)