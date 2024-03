Dengue: ministero Salute a Regioni, potenziare sorveglianza e bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all’aumento globale dei casi di dengue, al momento particolarmente a carico delle Regioni delle Americhe, il ministero della Salute in una circolare invita le Regioni e P.A a predisporre tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi. In particolare si raccomanda di "potenziare la sorveglianza dei casi umani di dengue su tutto il territorio nazionale, soprattutto in termini di tempestività, di rispetto dei flussi di comunicazione e sensibilizzando gli operatori sanitari, tra cui pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, per permettere la rapida identificazione dei casi; di implementare tutte le azioni di bonifica ambientale previste mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare. (es. rimozione dei potenziali focolai larvali, pulizia e manutenzione di quelli inamovibili, sfalcio della vegetazione incolta); di provvedere alla predisposizione, previa programmazione, di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori; individuare, come da linee guida riportate in allegato 17 del Pna 2020-2025, tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, quali Aedes aegypti, e predisporre tutte le misure di sorveglianza e controllo atte a prevenire e contrastare il possibile ingresso e successiva diffusione di questi potenziali vettori di arbovirosi". (segue) (Rin)