Urbanistica: Roma partecipa a bando internazionale rigenerazione globale per università e studenti (2)

- Per l'edizione 2024, presentata ieri pomeriggio dall'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, la Capitale propone come area di intervento "gli spazi pubblici ai Prati di Papa" nel quartiere Marconi. L'ambito comprende il territorio urbano che dal fronte sud della stazione Trastevere si estende lungo viale Marconi fino al Tevere. Il sito rappresenta una parte di città esemplare per applicare il modello di città dei 15 minuti e, immaginando un sistema di spazi pubblici e privati capace di creare opportunità, migliorare l'ambiente, il clima del quartiere e la qualità di vita dei suoi abitanti. (segue) (Com)