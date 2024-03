Ue: Commissione propone aumento dazi su import prodotti cerealicoli di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato una proposta per aumentare i dazi sulle importazioni nell'Ue di cereali, semi oleosi e prodotti derivati (prodotti cerealicoli) dalla Russia e dalla Bielorussia, compresi grano, mais e farina di girasole. "Le tariffe applicate, pur essendo sufficientemente elevate da sopprimere in pratica tali importazioni nell'Ue, non inciderebbero sulle esportazioni verso i Paesi terzi", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Le misure della Commissione sono state concepite per prevenire la destabilizzazione del mercato dell'Ue "attraverso un futuro riorientamento significativo dei prodotti cerealicoli russi verso il mercato dell'Unione europea", continua la nota. "La comunità agricola dell'Ue ha espresso in particolare preoccupazione per questo rischio. Il ruolo della Russia come esportatore leader di cereali a livello mondiale, unito alla sua volontà di utilizzare le esportazioni di prodotti alimentari come strumento geopolitico, dimostra che il rischio è elevato", prosegue la Commissione europea. La misura vuole anche contrastare le esportazioni russe di cereali prodotti nei territori dell'Ucraina, alcuni dei quali sono stati esportati illegalmente nel mercato dell'Ue, deliberatamente etichettati come "russi". "Le tariffe proposte oggi faranno sì che questo metodo di esportazione illecito non sia più redditizio", specifica Bruxelles. (segue) (Beb)