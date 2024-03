Ue: Commissione propone aumento dazi su import prodotti cerealicoli di Russia e Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si vuole impedire alla Russia di utilizzare i proventi delle esportazioni verso l'Ue di prodotti cerealicoli russi e ucraini illegalmente sottratti per finanziare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. "Poiché nel 2023 la Russia ha esportato nell'Ue prodotti di questo tipo per un valore di circa 1,3 miliardi di euro, queste tariffe taglieranno un'altra importante fonte di profitto per l'economia russa e, per estensione, per la macchina da guerra russa", continua il comunicato dell'esecutivo Ue. "Proponiamo l'imposizione di tariffe su queste importazioni russe per mitigare il rischio crescente per i nostri mercati e i nostri agricoltori. Le tariffe ridurranno la capacità della Russia di sfruttare l'Ue a vantaggio della sua macchina da guerra. Inoltre, manteniamo il nostro impegno a preservare la sicurezza alimentare globale, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Stiamo trovando il giusto equilibrio tra il sostegno alla nostra economia e alle comunità agricole. Allo stesso tempo, manteniamo il nostro inflessibile sostegno all'Ucraina", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Beb)