Bosnia: tutti i leader politici accolgono con favore avvio negoziati adesione deciso Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i leader politici in Bosnia Erzegovina hanno accolto con favore la decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione col Paese, annunciata nella serata di ieri dal presidente dell'organismo, Charles Michel. La premier del Paese, Borjana Kristo, ha sottolineato che "il lavoro e gli sforzi congiunti" hanno portato al raggiungimento del livello richiesto di conformità ai requisiti e ai criteri. "Rimaniamo fermamente determinati a continuare il lavoro che porterà all'ulteriore progresso e allo sviluppo della Bosnia Erzegovina", ha affermato Kristo in un messaggio. L'esponente musulmano e presidente di turno della presidenza tripartita del Paese, Denis Becirovic, ha valutato che l'apertura dei negoziati rappresenta "uno dei più grandi risultati sulla strada verso la piena adesione all'Ue". "Oggi la Bosnia Erzegovina sta avviando un nuovo e molto più ampio processo di cooperazione con l'Ue. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati riconosciuti e ora il cammino verso la piena adesione è chiaramente segnato", ha sottolineato Becirovic. "Allo stesso tempo", ha aggiunto il leader musulmano, "dobbiamo essere consapevoli che abbiamo molto lavoro davanti a noi per armonizzare la nostra legislazione con quella europea, nonché per attuare riforme volte a rafforzare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto". (segue) (Seb)