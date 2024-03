Bosnia: tutti i leader politici accolgono con favore avvio negoziati adesione deciso Consiglio Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione ha espresso anche il presidente della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) Milorad Dodik, affermando di accogliere la decisione del Consiglio europeo con favore e ringraziando i governi e i Parlamenti di tutti gli Stati membri. "Questa decisione è un riconoscimento per tutti i cittadini e le forze politiche che sostengono con insistenza il rafforzamento del rispetto reciproco, dell'accordo e del compromesso tra serbi, bosniaci e croati", ha scritto Dodik in un messaggio sul social network X. Il leader serbo ha aggiunto però che la Repubblica Srpska mantiene ancora il suo obiettivo nazionale che nel 21mo secolo i serbi "vivano e lavorino di nuovo con i loro fratelli senza frontiere". Di seguito il leader del partito Unione democratica croata (Hdz) e presidente dell'Assemblea nazionale croata in Bosnia Erzegovina, Dragan Covic, ha valutato l'apertura dei negoziati tra l'Ue e la Bosnia Erzegovina come una "decisione storica". Grazie a tutti i leader europei, in particolare ad Andrej Plenkovic (premier della Croazia), e sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro, in particolare a Borjana Kristo", ha scritto Covic sul proprio profilo X. (segue) (Seb)