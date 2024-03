Bosnia: tutti i leader politici accolgono con favore avvio negoziati adesione deciso Consiglio Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine tre partiti che compongono il blocco cittadino musulmano della coalizione di governo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui sottolineano che l'apertura dei negoziati è "una delle decisioni politiche più importanti per il futuro della Bosnia Erzegovina dopo l'indipendenza". "Siamo orgogliosi di essere stati la forza politica che ha portato sulle nostre spalle il peso di questa decisione. I progressi che seguiranno e di cui beneficeranno tutti i cittadini saranno la migliore soddisfazione per il lavoro e l'impegno responsabili e impegnati", si legge nella dichiarazione congiunta. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un messaggio pubblicato su X, ha annunciato nella serata di ieri che il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia Erzegovina. "Il vostro posto è nella nostra famiglia europea. La decisione odierna rappresenta un passo avanti fondamentale nel vostro cammino verso l'Ue. Ora il duro lavoro deve continuare per far sì che la Bosnia-Erzegovina avanzi costantemente, come vuole il vostro popolo", ha aggiunto Michel. (Seb)