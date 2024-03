Gaza: oggi Blinken in Israele, mentre riprendono colloqui in Qatar su cessate il fuoco e ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe votare già questa settimana in merito alla nuova proposta presentata dagli Stati Uniti – storico alleato di Israele, ma in disaccordo su alcuni aspetti della gestione dell’operazione militare da parte del governo Netanyahu - per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito da fonti anonime all’emittente “Cnn”. La nuova proposta, a cui la delegazione Usa ha lavorato per diverse settimane, chiede un “cessate il fuoco immediato” nell’enclave, a condizione del rilascio di tutti gli ostaggi che sono ancora in mano ad Hamas. La fonte ha spiegato che la delegazione sta lavorando per garantire il sostegno necessario per approvare la bozza, anche se la Russia avrebbe già minacciato di esercitare il diritto di veto. Il viaggio di Blinken in Medio Oriente è il sesto dal 7 ottobre, ovvero da quando Hamas ha ucciso oltre 1.200 persone in Israele e ne ha rapite circa 240. Secondo le informazioni disponibili, a Gaza vi sarebbero ancora 130 ostaggi e non si sa quanti siano vivi. Dopo l’attacco del 7 ottobre, Israele ha lanciato un’offensiva a Gaza che finora ha provocato quasi 32 mila morti, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità della Striscia, gestito da Hamas. (segue) (Res)