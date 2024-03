Spagna: candidatura Puigdemont apre interrogativi e dubbi legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, raccolga i voti necessari per tornare alla presidenza della regione, la sua investitura dipenderebbe dal mandato di cattura nazionale in vigore a suo carico e dai tempi di approvazione della legge di amnistia e dalla sua successiva applicazione da parte dei giudici. Pertanto, potrebbe essere arrestato quando metterà piede sul suolo spagnolo se in quel momento non sarà entrata in vigore la legge di amnistia, che stabilisce che i giudici e i magistrati che trattano i casi interessati dalla norma devono revocare le misure cautelari, come i mandati di arresto. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press, dopo l'annuncio ufficiale di ieri che Puigdemont sarà il numero uno delle liste di JxCat alle prossime elezioni catalane del 12 maggio, sono emersi una serie di scenari e rispettivi dubbi legali. (segue) (Spm)