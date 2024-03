Spagna: candidatura Puigdemont apre interrogativi e dubbi legali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, perché l'ex presidente ed europarlamentare catalano è in attesa di comparire davanti alla giustizia spagnola dal 2017 quando la Corte Suprema lo ha processato in contumacia nel processo per il referendum illegale di indipendenza. Puigdemont può candidarsi alle elezioni catalane in quanto non soddisfa i requisiti di ineleggibilità stabiliti dalla legge organica: non sta scontando una pena detentiva né è mai stato condannato per terrorismo o ribellione. Perdendo il suo seggio al Parlamento europeo, Puigdemont cesserebbe di avere, tuttavia, l'immunità come deputato europeo. (Spm)