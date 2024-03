Cina: Fmi, direttrice Georgieva a Pechino da domani al 27 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, e la vicedirettrice Gita Gopinath saranno a Pechino, in Cina, da domani al 27 marzo. Lo ha annunciato la portavoce dell’organizzazione, Julie Kozack. Durante la visita Georgieva interverrà al Forum della Cina sullo sviluppo (Cdf), il 24 marzo. Inoltre, avrà colloqui con rappresentanti delle autorità cinesi. Gopinath, invece, invierà un messaggio video al Forum Boao per l’Asia (Bfa) il 27 marzo. (Was)