Roma: Bevilacqua-Calcerano (Ev), su ciclo rifiuti chiediamo confronto scientifico

A seguito dell'incontro tra il Commissario del Governo Gualtieri e i Sindaci dei territori prossimi all'area di Santa Palomba dove sarà realizzato l'inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti di Roma, "auspichiamo che il confronto tra le istituzioni possa proseguire sulla base dell'esame di dati tecnici e normativi oggettivi, e non in base a narrazioni che a differenza di quanto affermato dal Commissario non sono mai state tossiche, soprattutto da parte dei sindaci". Così, in una nota, Marta Bevilacqua e Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma. "Le comprensibili preoccupazioni dei residenti, dei Comitati e dei Sindaci dell'area metropolitana - aggiungono - si fondano infatti su una valutazione scientifica dell'impatto ambientale di inceneritori e discariche, sostenuta anche dalle Direttive Europee sul trattamento dei rifiuti che equiparano questi due metodi allo smaltimento previsto dalla cosiddetta gerarchia dei rifiuti. Infatti, le Direttive Europee impongono di conferire o bruciare solo il 10 per cento del totale dei rifiuti prodotti".