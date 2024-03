Roma: Bevilacqua-Calcerano (Ev), su ciclo rifiuti chiediamo confronto scientifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Santa Palomba ci troveremo invece di fronte a un mega impianto dimensionato per incenerire tra il 30 per cento e il 40 per cento dei rifiuti della Capitale, e che anche in caso di aumento della quota di rifiuti comunali riciclati o riutilizzati, dovrà, per contratto, continuare a bruciare lo stesso quantitativo di tal quale, ossia circa 600.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Un impianto, dunque, che non è neppure immaginato 'a chiusura' di un processo di 'economia circolare' di trattamento dei rifiuti, o come occasionale valvola di sfogo di situazioni emergenziali, ma che opererà almeno per i prossimi 40 anni in una logica puramente industriale, continuando a incenerire sempre la stessa identica quantità di rifiuti provenienti da Roma o, addirittura, da altre Regioni del sud Italia. Confidiamo pertanto che nel quadro della discussione avviata dal Sindaco Gualtieri quale Commissario del Governo, e anche se in estremo ritardo, trovi spazio un confronto incentrato sulle metodologie alternative di trattamento dei rifiuti, sugli obiettivi che si vogliono perseguire con la realizzazione dell'impianto, nonché sul suo effettivo dimensionamento rispetto alle esigenze di autosufficienza di Roma Capitale nella gestione del ciclo dei rifiuti", concludono gli esponenti di Europa Verde. (Com)