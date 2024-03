Regno Unito: critiche a Cleverly per aver spese volo per Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno britannico, James Cleverly, ha speso oltre 165 mila sterline (cioè oltre 192 mila euro) per noleggiare un jet privato per recarsi in Ruanda a firmare l'accordo di deportazione di deportazione dei migranti illegali. Il viaggio ha avuto luogo lo scorso 4 dicembre, quando Cleverly si è recato nel Paese africano con alcuni funzionari politici e una troupe televisiva per firmare il nuovo trattato giuridicamente vincolante insieme al ministro degli Sffari esteri del Ruanda, Vincent Biruta. Questa rivelazione, riportata dal quotidiano "The Guardian", arriva poche settimane dopo che il governo britannico è stato pesantemente criticato per aver pianificato di spendere 1,8 milioni di sterline (2,1 milioni di euro) per l’invio dei primi 300 richiedenti asilo che intende inviare in Ruanda.(Rel)