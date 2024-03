Gaza: De Croo, finalmente posizione unitaria a 27, Israele garantisca accesso umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - I leader europei hanno finalmente una posizione unita su Gaza. Lo ha dichiarato il premier belga, Alexander De Croo, al suo arrivo al secondo giorno di vertice europeo di Bruxelles. "Innanzitutto sono molto soddisfatto delle conclusioni che abbiamo raggiunto ieri su Gaza. Penso che finalmente abbiamo una posizione unitaria di 27 Paesi estremamente chiara, che chiede di fermare subito la violenza. Sono stati uccisi troppi civili innocenti"; ha detto. Nel testo, sottolinea De Croo, "la richiesta di cessazione delle violenze è molto chiara e un'invasione di Rafah è qualcosa di inaccettabile". Inoltre, "c'è una richiesta molto specifica ad Hamas sul rilascio degli ostaggi il prima possibile", ha aggiunto. "È chiaro anche il fatto che è necessario garantire un pieno accesso umanitario, e nel testo si parla specificamente del fatto che la carestia, che sarebbe già in corso in questo momento, si sta verificando solo perché non viene garantito un accesso umanitario sufficiente. Si tratta quindi di una priorità per noi. La popolazione di Gaza sta soffrendo ed è responsabilità di Israele assicurarsi che ciò non accada", ha concluso De Croo. (Beb)