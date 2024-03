Ucraina: "Global Times", rinforzi da Francia e Polonia non aiuteranno Kiev a sconfiggere Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio di truppe dall'Unione europea in Ucraina, in particolare da Francia e Polonia, non aiuterà Kiev a sconfiggere l'esercito della Russia. È quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times" secondo cui il summit sull'Ucraina che si chiude oggi a Bruxelles "avrà un impatto limitato sulla crisi" nel Paese dell'Europa orientale. Gli "analisti" citati dalla testata affermano che "l'Unione europea potrebbe non essere in grado di cambiare significativamente la situazione, anche se le sue principali potenze fossero animate da una forte volontà politica". Al contrario, "la difficile situazione economica in Europa avrà ripercussioni sul consenso dei leader europei circa la fornitura di aiuti militari a Kiev". (segue) (Cip)