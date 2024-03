Gaza: presidente Emirati e re Giordania chiedono consegna "senza ostacoli" di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, e il re di Giordania, Abdullah II, hanno chiesto la "consegna sicura e senza ostacoli" di aiuti urgenti nella Striscia di Gaza via terra, aria e mare. Lo ha riferito il quotidiano emiratino "The National", secondo cui i due ne hanno discusso ieri durante un colloquio ad Abu Dhabi, la capitale emiratina, sottolineando l'importanza di assicurare una "pace globale, giusta e duratura" al popolo palestinese, basata sulla soluzione a due Stati. Durante l'incontro, Bin Zayed e re Abdullah hanno evidenziato la necessità di una forte azione internazionale per affrontare l'aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Il sovrano giordano è stato accolto all'aeroporto Al Bateen di Abu Dhabi dal presidente Bin Zayed e da una delegazione al seguito. (Res)