Cina: Evergrande, regolatori indagano su ruolo di PricewaterhouseCoopers nella frode

- Le autorità della Cina stanno esaminando la gestione delle pratiche contabili del colosso Evergrande da parte del revisore PricewaterhouseCoopers (PwC), dopo che la società immobiliare è stata accusata di frode per 78 miliardi di dollari. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg". A quanto riferito da fonti riservate, i funzionari cinesi sono in contatto con alcuni ex contabili di PwC che hanno gestito l'audit di Evergrande. Al momento, non è stata assunta alcuna decisione in merito a eventuali sanzioni a carico del revisore. Questa settimana, la Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (Csrc) ha multato Evergrande e il presidente Hui Ka Yan rispettivamente per 581,4 milioni e sette milioni di dollari, con l'accusa di frode contabile e nell'emissione di obbligazioni. Hui, inoltre, è stato bandito a vita dal mercato dei capitali. (segue) (Cip)