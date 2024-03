Cina: Evergrande, regolatori indagano su ruolo di PricewaterhouseCoopers nella frode (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hengda Real Estate, il principale veicolo operativo del gruppo, ha gonfiato i dati finanziari riportati nel 2019 e nel 2020 su richiesta di Hui, attualmente ai domiciliari. Le vendite sarebbero state gonfiate per un totale di 78,4 miliardi di dollari nel corso dei due anni e, sulla base di tali dichiarazioni, sarebbero state emesse obbligazioni. Evergrande è sopraffatta da una passività di 300 miliardi di dollari ed è stata dichiarata in default a dicembre 2021. Un ordine di liquidazione è stato emesso da un tribunale di Hong Kong lo scorso gennaio. Gli ultimi sviluppi attorno al colosso immobiliare s'inseriscono nel quadro della persistente fragilità del settore immobiliare. Stando ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), gli investimenti sono crollati del 9 per cento su base annua a gennaio e febbraio, attestandosi a circa 167 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, le vendite di immobili di nuova costruzione sono diminuite del 20,5 per cento in termini di superficie, attestandosi a 113,69 milioni di metri quadrati. In termini di valore, le vendite sono diminuite del 29,3 per cento su base annua, arrivando a circa 134 miliardi di dollari. (Cip)