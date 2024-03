Cina: presidente Nauru in visita dal 24 al 29 marzo su invito di Xi Jinping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, accolta con estremo favore a Pechino e con "rammarico" a Taipei, riduce la lista che riconoscono la statualità dell'isola ad appena 12 Stati (Isole Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, Città del Vaticano, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine). Da quando Taiwan, formalmente Repubblica di Cina, perse il suo seggio alle Nazioni Unite in qualità di rappresentante del territorio cinese nel 1971, la maggior parte degli Stati sovrani ha infatti trasferito il riconoscimento diplomatico alla Repubblica popolare cinese a guida comunista, accettandola come unica e legittima rappresentante del territorio cinese nel suo insieme a livello internazionale. Per tali ragioni, Taiwan non gode di una rappresentanza autonoma negli organismi multilaterali e istituisce proprie ambasciate informali all'estero con il nome di "Taipei cinese". (Cip)