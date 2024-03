Bari: Decaro, mai successo che venga nominata commissione di accesso a 20 giorni da arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mancano due mesi e mezzo alle elezioni, io non sono nemmeno candidato, non è mai successo che viene nominata una commissione a 20 giorni dagli arresti”. Lo ha detto Antonio Decaro sindaco di Bari ai microfoni di Rtl 102.5 dopo la decisione del Viminale di istituire una commissione di accesso per valutare eventuali infiltrazioni mafiose. “La procura dice che la mia amministrazione ha sempre contrastato la criminalità organizzata", ha aggiunto. “Ho fatto un atto di legittima difesa alla città perché non c’è un atto di accusa contro la mia persona ma contro la città stessa e mi sono sentito inquietato rispetto a una fotografia dei parlamentari di centrodestra pugliesi che hanno fatto una foto nella stanza del ministro dell’Interno a due giorni dagli arresti e uscendo hanno dichiarando di aver chiesto al ministro la commissione per valutare lo scioglimento”, ha ribadito il primo cittadino. “Dovrebbe essere la magistratura a contattare il prefetto che poi chiama il ministro”, non il contrario, ha concluso Decaro.(Rin)