Fratelli d'Italia: due candidati per il congresso romano, Perissa in pole su Milani

- È tutto pronto per il congresso romano di Fratelli d'Italia: le urne per gli iscritti saranno aperte sabato 23 e domenica 24 marzo al Palazzo dei Congressi all'Eur, rispettivamente dalle 14 alle 20 e dalle 9 alle 20. A sfidarsi saranno Massimo Milani, già coordinatore romano dal 2016 fino al commissariamento del partito a gennaio 2023. Classe 1967, Milani è attualmente deputato, è stato assessore ai Lavori pubblici di Roma nel 2013 e ha iniziato la militanza politica da giovane partendo dal Movimento sociale italiano e passando poi in Alleanza nazionale. Milani è considerato il riferimento dell'area rampelliana all'interno del partito che al momento, in Aula Giulio Cesare, esprime soltanto una consigliera sui sei eletti. (segue) (Rer)