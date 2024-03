Fratelli d'Italia: due candidati per il congresso romano, Perissa in pole su Milani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altro lato in corsa c'è Marco Perissa, anche lui attualmente deputato, romano classe 1982: è stato eletto alla Camera nella circoscrizione del Piemonte. Allo stesso modo di Milani, ha militato in gioventù in Alleanza nazionale ma successivamente ha aderito al Popolo delle libertà. A Roma è stato consigliere municipale nel 2008, responsabile di Azione studentesca dal 2003 e dopo altri incarichi nel 2014 ha fondato Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, di cui è stato presidente fino al 2017. Attualmente è consigliere nazionale del Coni, fino al 2022 è stato presidente della Opes, Organizzazione per l'educazione allo sport del Coni. Perissa, riferimento per i meloniani nel partito - secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore - è considerato il favorito alle urne. (segue) (Rer)