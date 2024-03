Ucraina: Bardella, ruolo della Francia è aiutare Kiev a tenere il fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Francia è quello di aiutare l'Ucraina a tenere il fronte. Lo ha detto il presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella, all'emittente televisiva "France info". "Sono favorevole alle sanzioni (per la Russia) che possono funzionare, sfavorevole a quelle che non possono funzionare", ha affermato Bardella, capolista per il suo partito alle prossime elzioni europee. Il presidente del Rassemblment National ha poi affermato che "gli interessi francesi non sono più difesi al livello europeo". (Frp)