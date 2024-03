Germania: terrorista Raf arrestata a Berlino nascondeva più di 140 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascondeva più di 140 mila euro in un armadio a muro Daniela Klette, terrorista della terza generazione del gruppo marxista-leninista tedesco Frazione dell'Armata rossa (Raf) arrestata a Berlino dopo 30 anni di latitanza. Come riferisce il quotidiano "Der Tagesspiegel", finora era noto che Klette aveva 40 mila euro in contanti e 1,2 chilogrammi d'oro nell'appartamento nel quartiere di Kreuzberg dove viveva da circa 20 anni sotto falsa identità. La terrorista è stata catturata in questa abitazione il 26 febbraio scorso ed è stata trovata in possesso di armi anche pesanti, esplosivi, una granata anticarro, nonché di due passaporti italiani intestati a Claudia Bernadi e Claudia Vernone. Su Facebook, Klette aveva un profilo come Claudia Ivone. L'estremista di sinistra era appassionata di capoeira, lo stile di lotta brasiliano, e questo interesse è stato all'origine del suo arresto. La polizia ha, infatti, rintracciato la terrorista a partire dalla sua partecipazione a un festival di capoeira tenuto a Berlino in cui era nota come Daniela Schmidt. (Geb)