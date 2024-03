Taiwan: ministero Difesa rileva altri 36 aerei e 6 navi da guerra cinesi nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato 36 aerei militari e sei navi da guerra nello Stretto di Taiwan fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia), dopo la sortita condotta iri con 32 aerei e 5 navi. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese su X, precisando che nove aerei hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine non ufficiale tra Taiwan e la Cina. Altri 24 aerei si sono introdotti nell’angolo nord-orientale sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz). Dall'inizio di marzo, la Cina ha inviato nello Stretto 277 aerei e 144 navi, con l'obiettivo di riaffermare il suo controllo sull'isola autogovernata. Come ribadito più volte dalla diplomazia cinese e dallo stesso presidente Xi Jinping, il dossier rappresenta una "linea rossa da non oltrepassare" nella diplomazia internazionale, dove Taiwan fatica a imporsi proprio a causa delle pressioni di Pechino. Attualmente, la sovranità dell'isola è riconosciuta da una minoranza di 12 Stati (Città del Vaticano, Isole Marshall, Palau, Eswatini, Tuvalu, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine). (Res)