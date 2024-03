Taiwan: ministro Esteri Regno Unito, blocco cinese sarebbe “disastroso” per economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blocco cinese di Taiwan avrebbe effetti “disastrosi” sull’economia mondiale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, in un’intervista concessa ieri all’emittente statunitense “Abc”, in cui ha parlato delle annose tensioni nello Stretto. "Un blocco avrebbe un effetto assolutamente disastroso non solo su Taiwan, ma sull'economia globale", ha affermato Cameron, ribadendo che Londra contesta qualsiasi azione unilaterale che possa alterare lo status quo. Il Regno Unito non vuole assistere a un conflitto nello Stretto ed è pronto a cooperare con alleati come Australia e Stati Uniti per scongiurare potenziali pericoli nella regione, ha aggiunto. Sebbene il ministro degli Esteri britannico abbia ribadito la propensione del suo Paese a cooperare con la Cina su questioni come il cambiamento climatico, ne ha censurato l’approccio verso Hong Kong e il trattamento riservato alle minoranze etniche dello Xinjiang. (Res)