Siria: delegato Cina all’Onu, stop a presenza militare delle “forze straniere”

- La Cina ritiene che “le forze straniere dovrebbero porre immediatamente fine alla loro presenza militare in Siria”. Lo ha detto il rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Geng Shuang, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. L’inviato ha evidenziato la necessità di fornire “un adeguato sostegno finanziario” a Damasco, che non dovrebbe essere colpita da “sanzioni unilaterali e saccheggio di risorse” che ostacolano la ripresa economica, lo sviluppo sociale e il miglioramento dei mezzi di sussistenza della popolazione. Geng ha valutato positivamente i risultati dell’ultima ministeriale Esteri della Lega Araba, che ha riaffermato “un costante impegno per la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, nonché la sua opposizione a qualsiasi ingerenza esterna”. La Cina è infatti del parere che “il sostegno dei Paesi della regione possa conferire nuovo slancio alla soluzione politica della questione”. Geng ha inoltre affermato che la Cina accoglie con favore le misure adottate dal governo siriano per combattere il terrorismo, che è “una minaccia persistente al processo politico nel Paese”. (Cip)