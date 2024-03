Ucraina: attacchi russi colpiscono Kharkiv, Vinnytsia e Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 15 esplosioni sono state udite a Kharkiv in Ucraina venerdì mattina. Lo ha dichiarato il sindaco Ihor Terekhov, secondo il quale sembra che i missili russi abbiano preso di mira la rete elettrica della città, causando parziali blackout. Terekhov non ha riferito della presenza di vittime. Il sindaco ha spiegato che alcune pompe dell'acqua della città si sono fermate a causa degli attacchi. Gli attacchi notturni hanno colpito anche l'Ucraina centrale. Il sindaco di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha dichiarato che sono state udite esplosioni in città, ma non ha fornito ulteriori dettagli, mentre a Vinnytsia è stato danneggiata "un'infrastruttura critica", secondo il sindaco Serhiy Borzov. Anche l'amministrazione della città di Zaporizhzhia, nell'area meridionale, ha riferito di otto attacchi missilistici e ha dichiarato che alcuni abitanti del luogo sono stati feriti. A Zaporizhzhia, infatti, sette edifici sono stati distrutti mentre altri 12 presentano danni di varia entità. (Kiu)