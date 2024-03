Cina: yuan scivolato ai minimi da quattro mesi rispetto al dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yuan cinese è scivolato ai minimi da quattro mesi rispetto al dollaro nella giornata di oggi, superando una soglia chiave e spingendo le banche statali a vendere dollari statunitensi per acquistare yuan nei mercati di cambio. Nel mercato spot, lo yuan onshore ha toccato un minimo di 7,24, ai minimi dal 17 novembre 2023. Lo yuan ha ceduto di oltre il 2 per cento in tre mesi, nel quadro delle crescenti aspettative del mercato circa un allentamento delle politiche monetarie per sostenere la crescita della seconda economia mondiale.(Cip)