Ucraina: Fmi approva nuova tranche di fondi per 880 milioni di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la terza revisione dell'accordo nell'ambito del Programma di finanziamento rafforzato (Eff) per l'Ucraina e ha approvato l'assegnazione di una tranche del valore di circa 880 milioni di dollari. A riferirlo l'Fmi e il ministero delle finanze dell'Ucraina. L'Ucraina ha soddisfatto con successo quattro requisiti chiave per il terzo programma di revisione. Tra questi figurano l'adozione della strategia fiscale nazionale, lo sviluppo di una tabella di marcia per la gestione degli investimenti statali, lo sviluppo di misure per mobilitare le entrate nel bilancio statale del 2024, nonché l'adozione di leggi per rafforzare l'autonomia istituzionale. (segue) (Kiu)