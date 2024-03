Ucraina: Fmi approva nuova tranche di fondi per 880 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko ha sottolineato che la cooperazione con l'Fmi è un elemento chiave per garantire la stabilità finanziaria e stimolare la ripresa economica. Le autorità ucraine si concentrano al massimo sul rispetto di tutte le condizioni del programma dell'Fmi, poiché ciò apre la possibilità di attrarre ulteriore sostegno finanziario. È anche importante sottolineare che l’Ucraina deve attuare tali misure. Il positivo esito della revisione apre la strada all'Ucraina per ricevere nel prossimo futuro la quarta tranche di finanziamenti del programma per un importo di circa 880 milioni di dollari. Durante l'intero periodo di validità del programma dell'Fmi, l'Ucraina ha già ricevuto tre tranche di finanziamenti per un volume totale di circa 4,5 miliardi di dollari. Nel 2024, il programma prevede fondi pari a 5,4 miliardi di dollari in aiuti di bilancio all’Ucraina. (Kiu)