Russia: ministero Difesa, distrutti otto razzi lanciati contro regione di Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto otto razzi lanciati da un sistema lanciarazzi multiplo Vampire contro la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Il 22 marzo, verso le 7:30 ora di Mosca (le 5:30 in Italia), è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa utilizzando il sistema missilistico a lancio multiplo RM-70 Vampire. I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto otto razzi in aria nei cieli sopra la regione di Belgorod", ha riferito il ministero. (Rum)