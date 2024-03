Imprese: PepsiCo investirà 400 milioni di dollari in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande PepsiCo Inc, investirà altri 400 milioni di dollari in Vietnam per costruire due nuovi stabilimenti alimentati da energia rinnovabile in quel Paese asiatico. Lo ha annunciato oggi il governo vietnamita, a margine di una visita di tre giorni nel Paese da parte di una delegazione di oltre 60 imprese statunitensi. Uno dei due nuovi stabilimenti sorgerà nella provincia vietnamita di Long An, e avrà un costo stimato in oltre 300 milioni di dollari. Uno stabilimento di lavorazione alimentare dal costo di circa 90 milioni di dollari sorgerà invece nella provincia settentrionale di Ha Nam. Il governo vietnamita non ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche dei progetti. PepsiCo opera già cinque stabilimenti in Vietnam, Paese dove è presente dal 1994. (Fim)