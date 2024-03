Ucraina: Energoatom, rischio blackout alla centrale di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'attacco missilistico russo contro l'Ucraina di questa mattina è stata disconnessa la linea esterna PL-750kV Dniprovska, che collega la centrale nucleare di Zaporizhzhia con il sistema energetico unificato nazionale. Lo riferisce su Telegram la Società nazionale per la produzione di energia atomica Energoatom. La più grande centrale nucleare d'Europa è collegata al sistema energetico ucraino solo tramite la linea di trasmissione elettrica PL-330 kV Zaporizhzhia TPP - Ferosplavna. Recentemente la linea è stata riparata dopo essere stata disattivata per molto tempo a causa dei danni causati da un altro bombardamento russo. "Una situazione del genere è estremamente pericolosa e rischia di provocare una situazione di emergenza. Se l'ultima linea di comunicazione con la rete elettrica domestica viene interrotta, l'impianto si troverà in un altro blackout, il che costituirà una grave violazione delle condizioni di funzionamento sicuro dell'impianto", ha sottolineato Petro Kotin, direttore generale di Energoatom. Kotin ha sottolineato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia dovrebbe passare immediatamente sotto il pieno controllo dell'Ucraina, del suo operatore Energoatom, e che la Russia dovrebbe ritirare le sue truppe e l'equipaggiamento militare dall'impianto. (Kiu)