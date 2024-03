Aukus: Cameron, pronti a collaborare con qualsiasi presidente Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito lavorerà con chiunque diventi presidente degli Stati Uniti a novembre. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico David Cameron da Sydney rispondendo a una domanda sul fatto che la possibile vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi possa mettere in pericolo l'alleanza militare Aukus, che coinvolge Regno Unito, Usa e Australia. "Quello che faremo, come sono sicuro che farebbe un governo australiano, è lavorare con chiunque diventi presidente", ha detto Cameron in una conferenza stampa ad Adelaide, dopo che insieme al segretario alla Difesa britannico Grant Shapps hanno incontrato le loro controparti australiane. Ieri le autorità dell'Australia hanno dichiarato che spenderà miliardi nei cantieri navali in Regno Unito per la costruzione di sottomarini, un punto centrale dell'Aukus. (segue) (Res)