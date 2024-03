Australia-Regno Unito: consultazioni ministeriali, espresso impegno a collaborare su sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Regno Unito hanno ribadito l'impegno a collaborare per far fronte alle più pressanti sfide globali, durante le annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si sono tenute oggi ad Adelaide. L'impegno campeggia in apertura della dichiarazione congiunta pubblicata dai partecipanti al dialogo: i ministri degli Esteri e della Difesa australiani, Penny Wong e Richard Marles, e i loro omologhi australiani, David Cameron e Grant Shapps. Nella dichiarazione, i ministri riaffermano la comune adesione alle regole e alle norme del diritto internazionale a tutela "della sovranità e dei diritti umani", e riconoscono che "la sicurezza e la prosperità delle regioni aeuroatlantica e indo-pacifica sono inseparabili". (Res)