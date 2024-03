Ucraina: Australia e Regno Unito condannano invasione russa, lodano successo di Kiev nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Regno Unito "condannano inequivocabilmente l'invasione su larga scala, illegale e immorale dell'Ucraina da parte della Russia", e chiedono l'immediato ritiro delle forze russe dal territorio ucraino. E' quanto afferma la dichiarazione congiunta pubblicata al termine delle annuali Consultazioni ministeriali Australia-Regno Unito che si sono tenute oggi ad Adelaide. Nella dichiarazione, firmata dai ministri degli Esteri e della Difesa australiani, Penny Wong e Richard Marles, e dai loro omologhi australiani, David Cameron e Grant Shapps, il Regno Unito elogia gli sforzi di addestramento militare e sostegno finanziario dell'Australia in favore dell'Ucraina, e la decisione di Canberra di aderire all'iniziativa di Regno Unito e Lettonia per la fornitura di droni alle forze di Kiev, al fine di "consentire all'Ucraina di porre fine alle guerra secondo i propri termini". Nella dichiarazione viene anche elogiato il "successo militare dell'Ucraina nel Mar Nero" e gli sforzi tesi ad esportare grano ucraino via mare "a sostegno della sicurezza alimentare globale". (Res)