Gaza: Australia e Regno Unito esprimono preoccupazione per la "catastrofe umanitaria" (2)

- I ministri si dicono preoccupati anche per una possibile operazione militare di Israele a Rafah, dato "il gran numero di sfollati che hanno trovato rifugio nell'area e l'assenza di spazi sicuri a Gaza". La dichiarazione chiede la "cessazione immediata dei combattimenti" nella Striscia, e sottolinea "la necessità" di porre immediatamente fine ai combattimenti nella Striscia di Gaza "per consentire la consegna di aiuti umanitari e il rilascio degli ostaggi". Il Regno Unito è membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che deve esprimersi oggi in merito a una risoluzione presentata dagli Stati Uniti che menziona una "immediata cessazione delle ostilità". (Res)