Ucraina: ministro Energia, attacco su vasta scala contro centrali e linee elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa questa mattina ha lanciato un attacco su larga scala contro il sistema energetico dell’Ucraina. Danni di varia entità sono statiregistrati agli impianti di generazione e ai sistemi di distribuzione in varie aree del Paese: Leopoli. Zaporizhzhia, Kryvyj Rih, e nella regione di Ivano-Frankivsk. Lo riferisce il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko sulla sua pagina Facebook. Secondo il ministro, la Russia ha condotto il ​​più grande attacco contro l'industria energetica ucraina degli ultimi tempi. L'obiettivo non è solo danneggiare, ma provare, come l'anno scorso, a causare un fallimento su larga scala del sistema energetico del Paese, ha spiegato Halushchenko. "Purtroppo ci sono stati attacchi e danni agli impianti di produzione, ai sistemi di trasmissione e distribuzione di energia in diverse regioni. Inoltre, una delle linee di trasmissione di energia che alimentano la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata scollegata a causa dei bombardamenti", ha osservato il ministro. Halushchenko ha aggiunto che in alcune regioni ci sono interruzioni di corrente. Gli operatori del settore energetico stanno già lavorando per ripristinare la fornitura di energia elettrica. (Kiu)